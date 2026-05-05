スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）の優勝争いの行方に注目が集まっている。スコティッシュ・プレミアシップ第35節が4日に行われ、首位ハーツと3位レンジャーズが対戦。23分にロングスローの流れからデュジョン・スターリングのゴールでレンジャーズが先制したが、54分にスティーブン・キングスリーがこぼれ球を押し込んでハーツが同点に追いつくと、71分にはローレンス・シャンクランドが左足で勝ち越しゴ