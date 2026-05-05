◆米大リーグタイガース―レッドソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）レッドソックスのＲ・アンソニー外野手（２１）が４日（日本時間５日）、敵地・タイガース戦に「３番・左翼」で先発出場。しかし、初回の打席中に右手首の違和感を訴え、２回の守備から退いた。代わって５試合連続ベンチスタートの吉田正尚外野手（３２）が起用された。アンソニーは０―０の初回１死一塁で迎えた第１打席で、１ボー