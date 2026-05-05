ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、カズハが圧倒的な美貌と洗練されたスタイルで近況を伝えた。去る5月4日、カズハは自身のインスタグラムを更新。【写真】紐だけでキュッと…カズハ、布少なめ衣装キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかのカズハは、濃いグレーのホルターネックのクロップド丈トップスを見事に着こなし、引き締まった体型を披露した。特に、ウエストの線を強調した独特