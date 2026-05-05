中国の大手石油会社、ペトロチャイナが5月4日明らかにしたところよると、タリム砂漠道路のゼロ炭素モデルプロジェクトが操業開始以来、累積発電量が1500万キロワット時（kWh）を突破したとのことです。タクラマカン砂漠の「死の海」を貫く交通の大動脈として、この道路は中国の砂漠道路のゼロ炭素運営と砂漠化防止のために実践モデルを提供しています。タリム砂漠道路は1995年に全線開通し、全長は522キロに及び、流動性砂漠を横断