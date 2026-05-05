「“オラオラ感”がカッコいい！」「まさに妥協のないデザイン…」と歓迎の声も！トヨタは、ミドルサイズミニバンの「ヴォクシー」の一部改良モデルを、2026年4月10日に発表しました。この新型ヴォクシーの発売は5月6日が予定されており、ミニバンの購入を検討しているファミリー層のみならず、自動車ファンの間で話題となっています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ヴォクシー」です！（17枚）日本のミニバン市