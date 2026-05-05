◆米大リーグタイガース―Ｒソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が４日（日本時間５日）、敵地・タイガース戦で２回裏に左翼の守備から途中出場した。「３番・左翼」でスタメン出場していたアンソニーが、１回裏の１打席目で右手首に違和感を訴えて途中交代となった。５試合連続でスタメンを外れて、ベンチスタートとなった吉田。思わぬ形で２回から出場。１打