◆米大リーグヤンキース―オリオールズ（４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が４日（日本時間５日）、本拠地・オリオールズ戦に「２番・右翼」で先発出場。初回に２試合連発の１４号先制２ランを放ち、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）を抜いてメジャー単独トップに浮上した。０―０の初回無死二塁。フルカウントから右腕バズの８球目、ナックルカー