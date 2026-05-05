アニメや漫画でしか見たことのない、骨つきの巨大な肉にガブッとかぶりつくあのシーン。憧れたこと、ありませんか？そんな、一度は夢見た〈マンガ肉〉。じつは、豚バラ肉とスペアリブを組み合わせれば、おうちでしっかり再現できるんです。見た目も食べごたえも満点のリアル感。BBQだれがしっかりからんで、味も迫力も大満足です！『ハンマー形マンガ肉』のレシピ材料（6個分）豚スペアリブ（ハーフサイズ）……6本（約400g）豚バ