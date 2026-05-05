多くの占いの書が消えるなかで易経だけが残り続けた理由 明確さと柔軟性が易経の特長 古代中国には、易経以外にも多くの占いの書が存在しました。天候や吉凶、神の意志を読み取るための書など、その種類はさまざまで、占いは社会に広く用いられていました。しかし、そうした占いの書の多くは、時代が進むにつれて次第に使われなくなっていきます。 そのなかで易経だけが長く読み継がれてきた理由のひとつは、占いの結果