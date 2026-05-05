カンゾウ類は知名度の高い身近な食用野草！扇状に広がる剣のような葉が特徴 カンゾウ類 ワスレグサ科 知名度の高い身近な食用野草 全国の日当たりのよい河川敷や野原に生える。アスパラガス、ネギと同じキジカクシ目でネギの一種と思われがちだが、ワスレグサ科という独立した科に属する。食用にされるのはヤブカンゾウとノカンゾウが多い。どちらも原産地は中国で、日本には古い時代に移入したとされる。地下茎で増える