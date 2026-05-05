自分の環境に合ったLEDライトの選び方 光の質と量、 設置位置を考慮してライトは選ぶ LED 植物育成ライトの選び方は、植物の成長に必要な光の質と量に注目する必要があります。まず、ここで言う光の質というのは、光のスペクトルのことを指します。植物は光合成には主に赤と青の光を利用します。フルスペクトル LEDライトは、可視光および紫外線や遠赤外線を含む広範囲の波長をカバーしたものです。