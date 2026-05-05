JR名古屋駅の新幹線ホームで女性のスカートの中を撮影しようと、靴に仕込んだカメラを向けたとして、自称・農林水産省職員の男が逮捕されました。 【写真を見る】スカートの中を盗撮しようと…GW中の名古屋駅の新幹線ホーム 靴に仕込まれたカメラを女性のスカートの下に向けた疑い 自称・農林水産省の職員(26)を逮捕 県の迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、東京都杉並区の自称・