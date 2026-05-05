イランのアラグチ外相は、「ホルムズ海峡での出来事は、政治的な危機に軍事的な解決策は存在しないことを明確に示している」などと自身のSNSに投稿しました。そのうえで、アメリカのトランプ大統領が発表したホルムズ海峡で足止めされている船舶を誘導し、海峡を通過させるための措置「プロジェクト・フリーダム」について、「プロジェクト・デッドロック」＝行き詰まった計画だなどと揶揄しました。