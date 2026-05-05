◆■「怖さがあるというのが本音」 5月5日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出記者会見が行われ、宇都宮ブレックスを代表して出席した比江島慎が取材に応じた。 前年王者として連覇に挑む宇都宮は、今シーズン開幕から小川敦也が左足首の手術を受けた影響で出遅れ、開幕直後にはグラント・ジェレットが負傷離脱するなどアクシデントに見舞われた。それでも2シーズン連続MVPのD.