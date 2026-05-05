シカゴ・ブルズは5月5日（現地時間4日）、ブライソン・グラハムを球団運営部門の統括責任者（エグゼクティブ・バイスプレジデント）に任命すると発表した。 グラハムは2010年にニューオーリンズ・ペリカンズのインターンとしてキャリアをスタートさせ、2024年に同球団のGM（ゼネラルマネージャー）に就任。昨年夏にはアトランタ・ホークスのGMであるオンシー・サレ&#1254