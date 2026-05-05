「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）悔しさいっぱいの途中降板だった。三回、勝又と蝦名に２者連続適時打を許し、４−６となった直後、広島・大瀬良大地がマウンドを降りた。序盤での大量失点。先発の責任を果たせなかった。「最高の流れと勢いをつくってくれた。ああいう形で壊してしまったので、すごくふがいない」。バスへと向かう通路で、言葉を絞り出した。初回に味方が奪った４点のリードを二回に吐き