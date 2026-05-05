仕事や家事の合間に甘いものが欲しくなったときのために「お菓子・ドリンク」をストックしておきたい！それなら、大型倉庫式スーパー【コストコ】に足を運んでみて。店内にはお腹も心も満たしてくれそうな、焼き菓子や飲み物など、魅力的な商品がずらり。今回は自分のペースで楽しめる個包装のおやつから、素材の味を活かした贅沢なジュースまで、日々のエネルギーチャージにぴったりな逸品を