◆米大リーグレイズ―ブルージェイズ（４日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・レイズ戦に「２番・三塁」で先発出場。日本人選手では４人目となる４試合連発に期待がかかる中、３回にまずは４試合連続ヒットとなる中前打を放った。３点を追う３回１死一塁の第２打席。２球で追い込まれたが、３球目の低めのスライダーを捉え、打球速度１０