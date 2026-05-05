「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）広島の昨季から続くＤｅＮＡ戦連敗が９にのびた。先発・大瀬良大地は２回１／３を８安打６失点で降板。坂倉将吾が４号満塁弾を放つも投手陣が大量１１失点した。借金は今季最多タイ７となった。試合後の新井貴浩監督の一問一答は以下の通り。◇◇−小園は上り調子。九回の最後の一本は個人的にも大きい。「まあ、そうだね。全体的に少しずつ上がってきているので