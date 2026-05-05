「汽車型ダイヤ」だった地方国鉄東京都心の電車は戦前からかなりの本数が運行されていました。例えば1930（昭和5）年の時刻表を見ると、京浜東北線上野〜蒲田間、中央線東京〜中野間、山手線はいずれも日中4分間隔です。【懐かしの顔】一昔前のヘッドマーク付き「ひろしまシティ電車」を見る（写真）ところが電化前の赤羽〜大宮間は、日中1時間あたり汽車2〜3本（普通列車）の運転で、1932（昭和7）年の電化後も、これに電車3