東京・大阪で連日賑わいを見せるナッコプセ専門店が、中国地方に初進出する。韓国No.1というナッコプセ専門チェーンの『サウィ食堂』が、広島県広島市中区中町に出店することを決定した。オープンは5月中旬から6月にかけて予定しており、最新情報はサウィ食堂広島店の公式インスタグラム（@sawee_hiroshima）で発信予定。タコ・ホルモン・エビが一鍋に！釜山発祥の郷土料理「ナッコプセ」が人気上昇読み方は「ナッコプセ」。韓国語