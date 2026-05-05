老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、パートとして働き、今後4年間は厚生年金に加入できる可能性がある女性からの質問です。Q：60歳・女性です。パートで年収170万円ほど働いており、今後4年間だけ厚生