兄弟猫の仲良しな後ろ姿が、X上で注目を浴びた。【写真集】正反対だけどそっくり兄弟にゃんこのなかよしショット（全4枚）2026年4月8日、Xユーザーで２匹の飼い主である＠kuro5696さんが投稿したのは、窓に張り付いて外を眺める2匹の猫ちゃん。まるで振り付けを合わせたかのように、全く同じ姿勢で背中をピンと伸ばし、顔を真横に向けている。同じ姿勢だからこそ、「左の子の方が左後ろ脚のかかとの模様が大きいな」とか「右の子