G2「第11回レディースオールスター」は香川県のボートレースまるがめを舞台に熱戦の幕を開ける。これからの女子レーサー界をリードする若手を取り上げる「君こそスター候補」。登録番号が最も若い土屋蘭（21＝岡山）に注目。待ちに待った夢舞台。躍動の走りが楽しみだ。今シリーズの“末っ子”が大会初出場と同時に特別競走初参戦を迎える。「メンバーが濃いし、B級だし…。でも成績を残したいですね」と意気込みを語る姿も