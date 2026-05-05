ホワイトハウスでのトランプ米大統領＝4月30日/Alex Brandon/AP（CNN）トランプ米大統領は4日、イランがホルムズ海峡で複数の船舶に向けて攻撃を行ったことを受け、米国がイランの小型船7隻を撃沈したと述べた。トランプ氏は、韓国の船舶を除き、イランの攻撃による被害は生じていないと付け加えた。「イランは、プロジェクト・フリーダムの船舶航行に関連し、韓国の貨物船を含む無関係の国々に向けて攻撃を行った。今こそ韓国がこ