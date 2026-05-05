アメリカで優れた報道を称えるピュリツァー賞が発表され、トランプ政権による政府機関の削減で生じた影響などを報じたワシントン・ポストなどが選ばれました。アメリカの優れた報道に贈られる今年のピュリツァー賞賞が発表され、公益部門にワシントン・ポストの報道が選ばれました。選出の理由として、トランプ政権が政府効率化省などを通じて行った政府機関の人員や予算削減の実態を明らかにし、アメリカ国民にどのような影響を与