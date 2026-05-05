長距離トラック運転手はどのくらい稼げるのか、年収1000万円は現実的なのか気になる方もいるかもしれません。 本記事では、長距離トラック運転手の平均年収や年収1000万円を目指せるのかとあわせて、年収アップする方法についても解説します。長距離トラック運転手がどのくらい稼げるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。 長距離トラック運転手の平均年収はどのくらい？ 厚生労働省の「令和6年賃金構造基