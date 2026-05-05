阪神が中日に逆転負けを喫した。初回に3点を先制し主導権を握ったかに見えたが、その後は中日投手陣に封じ込められ、カード初戦を落とす形となった。4日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、今季一軍初マウンドに上り5回5失点で敗戦投手となった阪神先発・門別啓人に注目。解説の佐伯貴弘氏は、中日の鮮やかな逆転劇を「見事な攻撃の繋がり」と称賛しつつ、門別が崩れた要因も分析した。佐伯氏がポイントに挙げ