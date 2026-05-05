ロッテがオリックスに0-3の零封負け。先発の小島和哉は5回まで1死まで完全投球と好投したが、6回の先頭・紅林弘太郎に左安打、1死後に森友哉に左中間へタイムリーツーベースで先制されると、続く西川龍馬のセンター前ヒットを愛斗が後逸。痛いエラーからこの回3点を奪われ、試合はそのまま終了した。4日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では2軍調整から1カ月ぶりに復帰し好投した小島和哉に注目。解説を務めた平石