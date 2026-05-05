インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、個性あふれるウェディングフォトを公開した。チェ・ジュンヒは4月30日、自身のインスタグラムを更新。【写真】タトゥーも…ガリガリすぎるチェ・ジュンヒ「フラッシュにかなり強い私、どうですか。スナップ写真、最高じゃない？」というコメントとともに短い動画を投稿している。公開された動画には、ウェディングスナップを撮影中のチェ・ジュンヒの姿が収められていた。オフショルダースタ