お互い金欠気味のときは、無駄遣いするのが怖くて、お出かけするのがおっくうになってしまうもの。そんなときは、彼氏を「費用ゼロ」のデートに誘って二人で楽しい休日を過ごしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「コストゼロでも意外と楽しい『ご近所散歩デート』」をご紹介します。【１】一度も通ったことのない道を歩く「『一度も通ったことのない道』とテーマを決めて歩いたら