子どもたちに免疫力を高めることの大切さを知ってもらうイベントが愛知県扶桑町で開かれました。 【写真を見る】免疫の大切さを子どもたちにも… 愛知・扶桑町で楽しく学べるイベント開催 読み聞かせや｢げんきまん体操｣も このイベントは、CBCテレビが主催したもので、地元の幼稚園・保育園の園児と保護者が参加し、免疫力の向上についての取り組みを紹介しました。 フリーアナウンサー加藤愛さんによる紙芝居の読