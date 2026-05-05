俳優・小栗旬（４３）の最新姿が公開された。芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」の社長を務める小栗。所属する俳優の笠原秀幸が自身のインスタグラムで「昼と夜のゲストで駆けつけてくれた赤楚衛二くん坂口健太郎くん昼も夜も、１番後ろから立ち見で見てくれていた昼夜の間もずっと楽屋にいて喋っていたおぐりん」と自身のイベントに駆けつけた仲間とのオフショットをアップ。「好きな人たちと、みんなで