月収10万円のアルバイト生活から、わずか数年で月収400万円──。ゆきやさんは、そんな夢物語を実現した“動画”クリエイターだ。彼の主戦場は、クリエイターが月額制のファンクラブ運営やコンテンツ販売ができるサービス「myfans」（マイファンズ）。実質、個人が制作した“同人動画”が流通する主要な場となっており、制作会社と事務所が契約、流通などを管理する従来の“適正作品”に対し、近年急速に市場を拡大させている。ゆ