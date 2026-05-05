焼きたてカスタードアップルパイ専門店RINGOが、2026年3月にブランド誕生10周年を迎えました。これを記念した「RINGO 10th ANNIVERSARY」第3弾として、特別な限定セットが登場。定番人気のアップルパイとミルフィーユに加え、ここでしか手に入らないオリジナルのりんごバタージャムを詰め合わせた、ファン必見の内容です。おうち時間を華やかに彩る注目セットをご紹介します。 10周年だけの特別セットが登場