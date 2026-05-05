イランのファルス通信は4日、イラン軍がホルムズ海峡近くでアメリカの軍艦に対し「ミサイル2発を命中させた」と報じました。一方、アメリカ中央軍は否定しています。イランのファルス通信は4日、イラン軍がホルムズ海峡近くで警告を無視したアメリカ海軍の艦船を攻撃し、「ミサイル2発を命中させた」と伝えました。艦船はその後、引き返したとしています。一方、アメリカ中央軍は、「攻撃を受けた事実はない」と全面的に否定しまし