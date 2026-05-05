見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第６週「天泣（てんきゅう）の教室」の第28回が５月６日に放送予定です。【写真】コレラ患者を看護する模擬授業で生徒たちは…連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人