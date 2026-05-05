トヨタ「カローラクロス」最上級グレードとは自販連（日本自動車販売協会連合会）が発表した2025年度の販売実績において、シリーズ全体で12万5932台を記録したトヨタ「カローラ」。 そのなかで、扱いやすいサイズ感と高い実用性で支持を集めているSUVが「カローラクロス」です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタトヨタ「カローラクロス GR SPORT」です！ 画像で見る（30枚以上）2021年9月に誕生したカローラクロスは、「新