NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月6日放送の第28話では、りん（見上愛）がコレラ看護の模擬授業で父との過去を思い出す。 参考：『風、薫る』は“新しい朝ドラ”を作ろうとしている「また間違えた」に込められた真意 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 直美（上坂樹里）がりんの過去を知った第27話。 第28話で