私（マリコ、40代）は在宅勤務の会社員。夫（タカヨシ、40代）と娘（サリ、中2）との3人暮らしです。実家も義実家も近くにありますが、私は結婚当初から義母（サナエ、70代）と不仲なため、夫は娘が小さい頃から父子だけで義実家へ行っていました。反抗期を迎えた娘は言葉遣いが悪くなり、私への当たりも強くなっています。しかも娘と夫、義母は私が犬嫌いだと知っていながら強引に犬を飼うと言い、夫が勝手に犬を連れてきたのです