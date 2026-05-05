ゴールデンウイーク後半、北海道は季節外れの雪となっています。けさは平地でも景色が冬に逆戻りです。車には雪下ろしが必要なほど雪が降り積もりました。オホーツクの滝上町です。午前6時までの24時間降雪量は11センチで5月の観測史上、1位タイの記録となりました。桜も咲く春本番に季節外れの雪です。（荒木俊光カメラマン）「石北峠の路面はアイスバーンです。足元がとても滑りやすく非常に寒いです」