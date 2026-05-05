米国男子ツアー「キャデラック選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈連続写真〉踏ん張らなくてもいいんですこれが世界1位の最強スイング今大会でシーズン2勝目を挙げたキャメロン・ヤング（米国）が700ポイント（pt）を獲得。今季通算を2371ptとして、4位から3位に浮上した。53位タイで終えた松山英樹は18位から20位に後退。日本勢2番手以下は久常涼（29位）、金谷拓実（128位）、平田憲聖（151