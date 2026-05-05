国内女子ツアーは、先週、今季8戦目の「NTTドコモビジネスレディス」が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象となる選手の動向にも動きがあった。【写真】平塚新夢が同期のアオカナとドレス姿でツーショット！ここで夏場の出場権を切り開いたのが、5位タイで終えたプロ2年目の平塚新夢。今季2試合目にし