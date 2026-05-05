米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。〈連続写真〉松山英樹っぽい!?ネリー・コルダは“ネジレ”最強だった今大会で2週連続優勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を2565ptとして、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢の上位陣に動きは無かった。岩井千怜（8位）、山下美夢有（13位）、勝みなみ（17位）はい