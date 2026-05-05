Ｎｅｔｆｌｉｘのドキュメンタリー映画「戦いの向こう侍たちの記録２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣ」（配信中）にＢ′ｚの稲葉浩志（６１）が書き下ろした主題歌「果てなき夜を」のフルバージョンＰＶが、きょう５日午前８時にＮｅｔｆｌｉｘ公式ＹｏｕＴｕｂｅで解禁されることが４日、分かった。映画は今年３月のＷＢＣでの、侍ジャパンの戦いと舞台裏に密着した作品。ＰＶは同作の三木慎太郎監