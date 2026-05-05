元プロハンドボール選手・土井レミイ杏利氏（３６）が、愛媛県今治市にある「タオル美術館」の敷地内で開催する音楽フェス「ＦＡＢＲＩＣＳＯＵＮＤ」（２３、２４日）をプロデュースする。日本代表として２０２１年東京五輪にも出場した元アスリートが、異例のセカンドキャリアに挑む思いを語った。ＴｉｋＴｏｋ内では「レミたん」として、表現力豊かで魅力的な動画を多数投稿し、ＳＮＳ総フォロワー数は７００万人超。エン