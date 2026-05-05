「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神は逆転負け。今季中日戦の連勝が６で止まった。今季初登板初先発の門別啓人投手が、３点先制後の初回に４失点するなどして今季初黒星。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「反省を次につなげて」と励ました。◇◇反省が残るマウンドだろう。今季初登板だった先発・門別は立ち上がりで自分の良さを出し切れず攻めきれない投球が目立っていた。まず、門別の持ち