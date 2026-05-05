「ロッキーズ２−４メッツ」（４日、デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が先発し、５回までノーヒットノーランの快投を見せたが、六回に痛恨の先制ソロを被弾するなど５回１／３を４失点でＫＯされ２敗目を喫した。立ち上がりからキレのあるボールを丁寧に低めに集めた菅野。初回、二回と三者凡退に仕留めた。三回に先頭打者に四球を与えてしまったが、落ち着いて後続を打ち取りスコアボードにゼロを刻んだ。四回からはテ