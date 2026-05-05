見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第27話が5日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、髪形を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてき