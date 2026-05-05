都市と地方では、生活スタイルの違いが思わぬ“ギャップ”として表れることがあります。特に帰省したときは、慣れていたはずの環境でも「こんなだったっけ？」と驚く場面も少なくありません。今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、久しぶりの帰省で感じた“違い”にまつわるエピソードです。迎えに来てくれた父の姿に、主人公は思わず言葉を失います。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった田舎クイズ「帰省